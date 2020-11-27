«Сибиряк» принесет малооблачную, сухую погоду и усиление морозов до минус 7 — минус 12 ночью, минус 2 — минус 7 днем. Это вторая половина следующей недели, ближе к выходным. С приходом зимы календарной придет и зима метеорологическая», — цитирует РИА «Новости» Тишковца.
«Мы мало того, что вернем и температуру в климатическое русло, и снежный покров у нас сразу вернется в норму. Этот Сибирский антициклон стабилизирует ситуацию и приведет все метеопараметры к тем метеорологическим рамкам, которые характерны для начала декабря», — уточнил Тишковец.
«Эта империя монгольского антициклона охватит большую часть нашей страны, своим западным крылом продавится к нам в Центральную Россию, вытесняя все облака, осадки в восточно-европейские страны. У нас это будет сопровождаться постепенным улучшением погоды и усилением морозов», — заключил он.