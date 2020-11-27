«Мы мало того, что вернем и температуру в климатическое русло, и снежный покров у нас сразу вернется в норму. Этот Сибирский антициклон стабилизирует ситуацию и приведет все метеопараметры к тем метеорологическим рамкам, которые характерны для начала декабря», — уточнил Тишковец.