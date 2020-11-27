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В Москву придет антициклон «Сибиряк» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 1 час назад
Антициклон «Сибиряк» со среды принесет в Москву малооблачную, солнечную, сухую погоду и усиление морозов до минус 12 ночью, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сибиряк» принесет малооблачную, сухую погоду и усиление морозов до минус 7 — минус 12 ночью, минус 2 — минус 7 днем. Это вторая половина следующей недели, ближе к выходным. С приходом зимы календарной придет и зима метеорологическая», — цитирует РИА «Новости» Тишковца.

Он пояснил, что с сибирскими антициклонами всегда связана солнечная, малооблачная и морозная погода.

«Мы мало того, что вернем и температуру в климатическое русло, и снежный покров у нас сразу вернется в норму. Этот Сибирский антициклон стабилизирует ситуацию и приведет все метеопараметры к тем метеорологическим рамкам, которые характерны для начала декабря», — уточнил Тишковец.

По словам синоптика, Сибирский антициклон иногда называют более правильно Монгольский антициклон.

«Эта империя монгольского антициклона охватит большую часть нашей страны, своим западным крылом продавится к нам в Центральную Россию, вытесняя все облака, осадки в восточно-европейские страны. У нас это будет сопровождаться постепенным улучшением погоды и усилением морозов», — заключил он.

По прогнозу синоптиков, на протяжении всей пятницы в столице будет 1 градус выше ноля. Во второй половине дня ожидаются небольшие осадки. Ветер прогнозируется южный, силой 3-4 м/с.
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Новости Москвы , Видео , Погода , Алтайский Край , Сибирский
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