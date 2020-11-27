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В Москве снова выявили рекордное число зараженных коронавирусом 

Мослента 2 часа назад
В Москве выявили рекордное число зараженных
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
В Москве за последние сутки выявили 7918 новых случаев заражения коронавирусом — это рекордный показатель с начала пандемии. Общее число инфицированных в столице достигло 577 177. Обновленная статистика приведена на сайте стопкоронавирус.рф.
За все время в столице вылечились 434 902 пациента, из них 6484 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Умерло всего 8680 человек, известно в том числе и о 77 скончавшихся за последние сутки.
В Московской области зарегистрировано 1058 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 107 828. За все время выздоровели больше 77 тысяч человек, также зафиксировано 2010 летальных исходов.
Ранее главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко озвучил свою статистику по больным коронавирусом. Он сказал, что с начала пандемии в палатах больницы было более 30 тысяч пациентов, госпитальная летальность же составила 8,5 процента. При этом треть пациентов умирает в первые 72 часа пребывания в стационаре.
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