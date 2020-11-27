В Москве выявили рекордное число зараженных

В Москве за последние сутки выявили 7918 новых случаев заражения коронавирусом — это рекордный показатель с начала пандемии. Общее число инфицированных в столице достигло 577 177. Обновленная статистика приведена на сайте стопкоронавирус.рф

За все время в столице вылечились 434 902 пациента, из них 6484 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Умерло всего 8680 человек, известно в том числе и о 77 скончавшихся за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 1058 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 107 828. За все время выздоровели больше 77 тысяч человек, также зафиксировано 2010 летальных исходов.