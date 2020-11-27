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Власти Москвы оценили ситуацию с коронавирусом в столице 

RT на русском 1 час назад
Власти оценили ситуацию с коронавирусом в столице
Фото: АГН «Москва»
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.
Она отметила, что «ситуация с коронавирусом в Москве остаётся весьма напряжённой».

«Сегодня мы зафиксировали так называемый новый антирекорд — рекорд вновь выявленных случаев заболевших, он составляет 7,9 тыс. человек за сутки. Также всю последнюю неделю мы видим рост госпитализаций, в среднем мы сейчас госпитализируем около 1,5 тыс., до 1,7 тыс. человек в сутки», — цитирует РИА Новости Ракову.

Она рассказала, что «это больные средние и тяжёлые больные, которые поступают на лечение в московские стационары, занимающиеся лечением коронавирусной инфекции».
Ранее сообщалось, что в Москве в течение суток зафиксировали 7918 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.
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Комментарии 1
Новости Москвы , Анастасия Ракова , Сергей Колесников , Госдума , РАН , Правительство Москвы , РИА Новости
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