Власти оценили ситуацию с коронавирусом в столице

«Сегодня мы зафиксировали так называемый новый антирекорд — рекорд вновь выявленных случаев заболевших, он составляет 7,9 тыс. человек за сутки. Также всю последнюю неделю мы видим рост госпитализаций, в среднем мы сейчас госпитализируем около 1,5 тыс., до 1,7 тыс. человек в сутки», — цитирует РИА Новости Ракову.