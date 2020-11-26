Решена судьба работы метро в новогоднюю ночь

В настоящее время правительство Москвы не планирует закрывать метрополитен в новогоднюю ночь, жители смогут свободно передвигаться по городу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В новогоднюю ночь мы работу метро пока также не закрываем, хотя в некоторых регионах принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь. Пока мы таких решений не приняли», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил надежду на то, что жители столицы смогут свободно передвигаться по городу и любоваться праздничной Москвой. ​Ранее в новогоднюю ночь в столице отменили массовые мероприятия, все рестораны и ночные клубы также будут закрыты. Все, что нужно знать о коронавирусе.