Ещё
Далее:
Читайте также:
Марадона: из личного архива
Марадона: из личного архива Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Власти Москвы не планируют закрывать метро в новогоднюю ночь 

РИАМО 1 час назад
Решена судьба работы метро в новогоднюю ночь
Фото: РИА Новости
В настоящее время правительство Москвы не планирует закрывать метрополитен в новогоднюю ночь, жители смогут свободно передвигаться по городу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В новогоднюю ночь мы работу метро пока также не закрываем, хотя в некоторых регионах принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь. Пока мы таких решений не приняли», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил надежду на то, что жители столицы смогут свободно передвигаться по городу и любоваться праздничной Москвой. ​Ранее в новогоднюю ночь в столице отменили массовые мероприятия, все рестораны и ночные клубы также будут закрыты. Все, что нужно знать о коронавирусе.
Видео дня. Каток в форме фаллоса залили для жителей Новосибирска
РИАМО: последние новости
Около 50% москвичей обладают иммунитетом к коронавирусу Около 50% москвичей обладают иммунитетом к коронавирусу Специалисты приступили к демонтажу эскалаторов на станции метро столицы «Новослободская» Специалисты приступили к демонтажу эскалаторов на станции метро столицы «Новослободская» Стало известно, как вырастут платежи за услуги ЖКХ в Москве в 2021 году Стало известно, как вырастут платежи за услуги ЖКХ в Москве в 2021 году
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео прощания аргентинцев с Марадоной
01:33
Опубликовано видео прощания аргентинцев с Марадоной
В мире Общество
Разрушившие армянское надгробие азербайджанские солдаты попали на видео
00:15
Разрушившие армянское надгробие азербайджанские солдаты попали на видео
В мире Происшествия
Задержание ректора российского вуза за махинации попало на видео
00:47
Задержание ректора российского вуза за махинации попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео массовой драки туристов в отеле Дубая
00:28
Опубликовано видео массовой драки туристов в отеле Дубая
Происшествия В мире
Момент тарана матери с детьми на зебре в Петербурге попал на видео
00:30
Момент тарана матери с детьми на зебре в Петербурге попал на видео
Происшествия
Волонтер с друзьями избил и изнасиловал постояльца соцгостиницы
01:57
Волонтер с друзьями избил и изнасиловал постояльца соцгостиницы
Происшествия Криминал
Сообщая о смерти Марадоны, ведущий расплакался и попал на видео
02:39
Сообщая о смерти Марадоны, ведущий расплакался и попал на видео
Общество В мире
Пенсионер зарезал жену и пасынка
01:19
Пенсионер зарезал жену и пасынка
Происшествия Криминал
Бизнесмен явился на свадьбу с беременными от него подругами и попал на видео
00:30
Бизнесмен явился на свадьбу с беременными от него подругами и попал на видео
Общество В мире
Выброшенные из автобуса при ДТП в Калуге люди попали на видео
00:46
Выброшенные из автобуса при ДТП в Калуге люди попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение