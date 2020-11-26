Собянин оценил работу QR-кодов в Москве 

Система QR-кодов в Москве работает достаточно эффективно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Они действительно неплохо работают и достаточно эффективны. Мы видим, в случае заражения человека и получения положительного теста, куда этот гражданин ходил, в какие ресторанные заведения общепита, и предупреждаем людей, что они находились в зоне риска с этим человеком", — сказал он в эфире канала "Россия 24".
Собянин отметил, что QR-коды вводятся в большинстве европейских стран.
"Например, у нас по QR-кодам за последнее время мы отфиксировали 354 человека заболевших", — сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.