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Собянин оценил работу QR-кодов в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Собянин оценил работу QR-кодов в Москве
Фото: РИА Новости
Система QR-кодов в Москве работает достаточно эффективно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Они действительно неплохо работают и достаточно эффективны. Мы видим, в случае заражения человека и получения положительного теста, куда этот гражданин ходил, в какие ресторанные заведения общепита, и предупреждаем людей, что они находились в зоне риска с этим человеком", — сказал он в эфире канала "Россия 24".

Собянин отметил, что QR-коды вводятся в большинстве европейских стран.

"Например, у нас по QR-кодам за последнее время мы отфиксировали 354 человека заболевших", — сказал он.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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