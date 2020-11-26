Собянин оценил работу QR-кодов в Москве 

"Они действительно неплохо работают и достаточно эффективны. Мы видим, в случае заражения человека и получения положительного теста, куда этот гражданин ходил, в какие ресторанные заведения общепита, и предупреждаем людей, что они находились в зоне риска с этим человеком", — сказал он в эфире канала "Россия 24".