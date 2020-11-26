Названо условие для пропуска на столичные катки

С 27 ноября начнут работу катки в большинстве столичных парков. С 1 декабря откроются остальные площадки с искусственным льдом в различных районах. Об этом Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр Москвы отметил, что риск заражения COVID-19 на открытом воздухе минимален, однако достаточно большое количество людей собирается на катках в раздевалках и в пунктах проката.

«Мы не стали ограничивать количество катков, чтобы не было скученности людей. В парках сделаем только электронную запись, чтобы можно было контролировать потоки людей, ограничить их до тех санитарных требований, которые предъявляют врачи. Это будет на 30–40 процентов меньше людей проходить через пункты проката и кататься на площадках», — сообщил Мэр Москвы.

Сергей Собянин также рассказал, что в столице существует около полутора тысяч дворовых катков. Их зальют, когда в городе наступит настоящая зима.

«Как только погода позволит, будем открывать и места для катания на лыжах», — добавил Мэр Москвы.

В этом году фестиваль «Путешествие в Рождество» и другие массовые мероприятия на новогодних праздниках проводиться не будут. Такое решение было принято в связи пандемией коронавируса. При этом городские улицы и парки украсят елки и другие элементы декора.