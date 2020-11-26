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В Москве выявили 6075 новых случаев заражения коронавирусом 

РИА Новости 2 часа назад
В Москве выявили более 6000 новых случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
Наибольший прирост новых случаев зарегистрировано в Москве — 6075, Санкт-Петербурге — 3669, Подмосковье — 1022, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1 Москва — 6075, 2 Санкт-Петербург — 3669, 3 Московская область — 1022", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области — 28, Чукотском автономном округе — 7, Ненецком автономном округе — 4.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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