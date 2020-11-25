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В Москве может появиться уникальный медицинский молл 

Москва меняется 1 час назад
В Москве появится уникальный медицинский молл
Фото: Москва меняется
В составе международного медицинского кластера «Сколково» может появится многофункциональный медицинский центр, об этом в ходе онлайн-конференции «Строительная отрасль в условиях пандемии: риски и новые возможности» рассказал директор Фонда международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин.
Идея комплекса заключается в том, что на его территории разместятся небольшие иностранные клиники, использующие общие медицинские сервисы.

«Внутренние помещения центра смогут легко адаптироваться под разные медицинские направления. Среда на этих площадях будет подвижной, и новые участники медкластера «Сколково» смогут разворачивать здесь свои технологии», — отметил Ильдар Хайруллин.

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