В Москве появится уникальный медицинский молл

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В составе международного медицинского кластера «Сколково» может появится многофункциональный медицинский центр, об этом в ходе онлайн-конференции «Строительная отрасль в условиях пандемии: риски и новые возможности» рассказал директор Фонда международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин.

Идея комплекса заключается в том, что на его территории разместятся небольшие иностранные клиники, использующие общие медицинские сервисы.