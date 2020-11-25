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Столичные власти рассказали, когда завершится реконструкция Московского зоопарка 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Названы сроки завершения реконструкции зоопарка
Фото: Вечерняя Москва
Реконструкцию основных объектов Московского зоопарка планируется завершить к середине следующего лета. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в настоящее время на территории зоопарка ведутся работы на трех объектах. Все они будут сданы к середине лета 2021 года.
Загрутдинов добавил, что уже завершен демонтаж старого павильона «Ластоногие». Это будет уникальный объект с бассейном для белух глубиной шесть метров и водоемом с морской водой. Также рабочие обновят пешеходный мост между старой и новой территориями, оформленный в виде закрученной морской волны.
Кроме того, активно ведется строительство прямого входа в зоопарк со станции метро «Баррикадная». Павильон станции будет размещен на уровне минус шесть метров, сообщает Интерфакс.
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