Названы сроки завершения реконструкции зоопарка

Реконструкцию основных объектов Московского зоопарка планируется завершить к середине следующего лета. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время на территории зоопарка ведутся работы на трех объектах. Все они будут сданы к середине лета 2021 года.

Загрутдинов добавил, что уже завершен демонтаж старого павильона «Ластоногие». Это будет уникальный объект с бассейном для белух глубиной шесть метров и водоемом с морской водой. Также рабочие обновят пешеходный мост между старой и новой территориями, оформленный в виде закрученной морской волны.