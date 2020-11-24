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В Москве открылась первая станция третьего маршрута МЦД «Ховрино»

Говорит Москва
1 час назад
В Москве открылась первая станция третьего маршрута МЦД «Ховрино». Ей смогут ежедневно пользоваться более 15 тысяч человек.
Открылась станция третьего маршрута МЦД «Ховрино»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она оборудована двумя платформами с навесами для комфортного ожидания поездов, вестибюлями с турникетами, уборными, эскалаторами и лифтами. Станция полностью доступна для маломобильных граждан, а также для пассажиров с детскими колясками и пожилых людей.
Ожидается, что станция «Ховрино» снизит нагрузку на Ленинградское шоссе и прилегающие дороги, а также на Ленинградский вокзал. Комфортное передвижение по городу и хорошая транспортная доступность - одно из приоритетных направлений программы «Мой район».
Всего в Москве планируется построить 43 станции третьего маршрута Московских центральных диаметров.
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