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Стеклянный купол парка «Острова Мечты» в Москве признан самым большим в Европе 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
Купол «Острова Мечты» признан самым большим в Европе
Фото: пресс-служба парка «Остров мечты»
Стеклянный купол тематического парка "Остров Мечты" в Москве площадью 8,6 тыс. кв. м и высотой 35 м признан самым большим в Европе. Официальный рекорд присвоен редколлегией Книги рекордов Европы, сообщается во вторник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Центральный купол "Острова Мечты" — сложнейшее сооружение в своем классе и первый по масштабу подобный проект в России. Он почти в семь раз больше стеклянного купола над галереей Виктора Эммануила II в Милане и в два с половиной раза — купола Рейхстага в Берлине. Официальный рекорд присвоен редколлегией Книги рекордов Европы. Ранее сооружение получило звание "Самый большой стеклянный купол в России", — говорится в сообщении.

Купол построен по немецко-российской системе Mero-МАРХИ. Эта технология остекления сетчатой алюминиевой оболочки, напоминающей по форме соты, она увеличивает скорость монтажа на 30%. Подобная система позволяет уйти от использования тяжеловесных металлических ферм и сделать конструкцию более легкой и воздушной.
Пространство "Острова Мечты" накрывают семь стеклянных куполов площадью 28 тыс. кв. м. Они обеспечивают естественное освещение для прогулочной зоны с кафе, ресторанами и магазинами непосредственно перед входом в тематический парк. Территория променада стилизована под улицы Лондона, Рима, Барселоны и Беверли-Хиллз. "Остров Мечты" — это первый в России и самый большой в Европе крытый тематический парк развлечений. Там расположены девять тематических зон с 27 экстремальными, семейными и детскими аттракционами.
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