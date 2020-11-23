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В столице модернизируют Морозовскую больницу 

Москва меняется 30 минут назад
В столице модернизируют Морозовскую больницу
Фото: Москва меняется
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексной модернизации Морозовской больницы. Об этом сообщается на портале Мэра Москвы.

«Сегодня строится три корпуса: неонатальный, перинатальный центры и многофункциональный центр. Идет реконструкция десятков поликлиник. Так что я надеюсь, что мы с каждым годом будем улучшать и создавать все более комфортные условия для работы детских врачей, всего медицинского персонала — тех, кто занят в этой сфере. Ну и конечно, с каждым годом оказывать все более и более качественную помощь маленьким москвичам и их мамам», — сказал Сергей Собянин.

Отмечается, что в Морозовской больнице работы уже развернуты в лечебном корпусе № 9. В планах начать ремонт в корпусах № 1 и 8.
Во время посещения Морозовской больницы Мэр Москвы поздравил с профессиональным праздником детских врачей столицы.
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