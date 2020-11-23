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В Москве открылась выставка к полувековому юбилею «Спортлото» 

Газета.Ru 2 часа назад
В Москве открылась выставка к полувековому юбилею «Спортлото»
Фото: depositphotos.com
В центре Москвы 20 ноября открылась фотовыставка, приуроченная к полувековому юбилею легендарной лотереи «Спортлото».
В экспозиции представлены эксклюзивные фотополотна об истории и значении лотерей для экономики и культуры страны.
Посетители смогут познакомиться с уникальными архивными материалами, которые рассказывают о легендарном «Спортлото», ставшем культурным феноменом СССР, а также источником финансирования как легендарных побед советского спорта, так и спортивной инфраструктуры уже в нашу эпоху.
«Спортлото» — это не просто лотерея, а часть культурного кода советской эпохи, считает операционный директор «Столото» Варвара Басанович.
«Выставка рассказывает о людях, ставших победителями, о значении лотереи для всей страны, в частности вкладе в проведение Олимпиады-80, где лотереи обеспечили более четверти бюджета XXII летних Олимпийских Игр, а также о традициях «Спортлото», которые продолжает по сей день «Столото» — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей», — отмечает она.
Как известно, в настоящее время все лотереи в России являются государственными. Организаторами лотерей выступают Минфин и Минспорт, а проводятся они под надзором ФНС.
Целевые отчисления от государственных лотерей на сегодняшний день составили уже более 14 млрд рублей, а общие отчисления от лотерейной деятельности в бюджеты разных уровней превысили 27 млрд рублей.
В результате розыгрышей каждую неделю появляются около 20 новых миллионеров, а ежедневно выигрывают 650 000 билетов.
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Новости Москвы , Федеральная налоговая служба , Минспорта , Минфин
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