В Москве открылась выставка к полувековому юбилею «Спортлото» 

В центре Москвы 20 ноября открылась фотовыставка, приуроченная к полувековому юбилею легендарной лотереи «Спортлото».

В экспозиции представлены эксклюзивные фотополотна об истории и значении лотерей для экономики и культуры страны.

Посетители смогут познакомиться с уникальными архивными материалами, которые рассказывают о легендарном «Спортлото», ставшем культурным феноменом СССР, а также источником финансирования как легендарных побед советского спорта, так и спортивной инфраструктуры уже в нашу эпоху.

«Спортлото» — это не просто лотерея, а часть культурного кода советской эпохи, считает операционный директор «Столото» Варвара Басанович.

«Выставка рассказывает о людях, ставших победителями, о значении лотереи для всей страны, в частности вкладе в проведение Олимпиады-80, где лотереи обеспечили более четверти бюджета XXII летних Олимпийских Игр, а также о традициях «Спортлото», которые продолжает по сей день «Столото» — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей», — отмечает она.

Как известно, в настоящее время все лотереи в России являются государственными. Организаторами лотерей выступают Минфин Минспорт , а проводятся они под надзором ФНС

Целевые отчисления от государственных лотерей на сегодняшний день составили уже более 14 млрд рублей, а общие отчисления от лотерейной деятельности в бюджеты разных уровней превысили 27 млрд рублей.

В результате розыгрышей каждую неделю появляются около 20 новых миллионеров, а ежедневно выигрывают 650 000 билетов.