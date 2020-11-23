Пассажиров доставят из Москвы в Петербург за 2 часа

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявил о появлении нового "диаметра" после того, как время в пути по высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов.
Поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали будут ездить из Москвы в Санкт-Петербург примерно за 2 часа, что в два раза быстрее курсирующих в настоящее время на существующей инфраструктуре поездов "Сапсан", сообщали РИА Новости весной 2019 года "Скоростных магистралях" ("дочка" РЖД, курирующая проект создания в России высокоскоростных железнодорожных магистралей).
В понедельник он вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял участие в открытии станции "Ховрино" Октябрьской железной дороги, которая в будущем войдет в состав третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) и станет крупным транспортным хабом.
"Здесь сегодня открывается новая интермодальная станция, которая выполняет все функции: и связь между районами города и между разными видами транспорта", — рассказал Белозеров, также подчеркнув, что здесь появится высокоскоростное движение между Москвой и Петербургом, которое также можно назвать "диаметром" для определенной части страны.
"Время движения по новому диаметру МЦД-3 — больше часа, порядка 2 часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такое "новое метро" появится в Москве", — отметил он.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва-Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей, а ее пилотный участком — Москва-Гороховец с организацией движения до Нижнего Новгорода. Однако в 2019 году президент России Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом. РЖД занялись и этим проектом. Ее ориентировочная стоимость оценивалась в 1,5 триллиона рублей.