Пассажиров доставят из Москвы в Петербург за 2 часа

"Здесь сегодня открывается новая интермодальная станция, которая выполняет все функции: и связь между районами города и между разными видами транспорта", — рассказал Белозеров, также подчеркнув, что здесь появится высокоскоростное движение между Москвой и Петербургом, которое также можно назвать "диаметром" для определенной части страны.