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Движение поездов на МЦД-2 в столице затруднено 

Российская Газета и ещё 2 3 часа назад
Движение поездов на МЦД-2 в столице затруднено
Фото: РИА Новости
Движение поездов МЦД-2 и Рижском направлении между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" затруднено по техническим причинам. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба ЦППК.
Как отмечают в пресс-службе, специалисты делают все возможное для сокращения опозданий и призвали пользоваться станцией метро "Тушинская".
Напомним, что 36,1 километра путей модернизировано на действующих линиях МЦД-1 и МЦД-2 с начала года. Половина из них — бесстыковые или так называемые бархатные пути. Еще 11,8 километра дополнительных главных путей уложено на Киевском направлении МЖД для будущего МЦД-4. Путевые работы проводились преимущественно ночью.
Отметим, что расписание некоторых электричек Казанского направления изменится в конце ноября — начале декабря. Так, 24-27, 30 ноября и 2-4, 6-11 декабря изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской области. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами. На время работ из расписания выведут несколько поездов:
24-27 и 30 ноября на участке Фруктовая — Голутвин;
2-4 и 6-10 декабря на участках Москва — Ипподром — Голутвин, Луховицы — Голутвин.
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