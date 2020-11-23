Движение поездов на МЦД-2 в столице затруднено 

Движение поездов МЦД-2 и Рижском направлении между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" затруднено по техническим причинам. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба ЦППК.

Как отмечают в пресс-службе, специалисты делают все возможное для сокращения опозданий и призвали пользоваться станцией метро "Тушинская".

Напомним, что 36,1 километра путей модернизировано на действующих линиях МЦД-1 и МЦД-2 с начала года. Половина из них — бесстыковые или так называемые бархатные пути. Еще 11,8 километра дополнительных главных путей уложено на Киевском направлении МЖД для будущего МЦД-4. Путевые работы проводились преимущественно ночью.

Отметим, что расписание некоторых электричек Казанского направления изменится в конце ноября — начале декабря. Так, 24-27, 30 ноября и 2-4, 6-11 декабря изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской области. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами. На время работ из расписания выведут несколько поездов:

24-27 и 30 ноября на участке Фруктовая — Голутвин;

2-4 и 6-10 декабря на участках Москва — Ипподром — Голутвин, Луховицы — Голутвин.