Москвичи получат СМС с результатами теста на COVID

Результаты ПЦР-тестов на коронавирус, которые москвичи делали в государственных медучреждениях, будут приходить в СМС-сообщениях. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 21 ноября.

По ее словам, начиная с субботы жители столицы будут узнавать о результатах тестов на коронавирус с помощью СМС-сообщений. Это необходимо для того, чтобы граждане как можно быстрее получали результат и соблюдали меры предосторожности.

— Сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата. Если по какой-то причине проведенное исследование не позволило определить, болеет ли человек коронавирусом, мы его также оповестим и попросим пересдать анализ, — сказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что медики берут анализы у пациентов в городских поликлиниках, больницах, при посещении пациента на дому. Если тест окажется положительным, москвича просят остаться дома, соблюдать самоизоляцию и дождаться, пока с ним свяжутся врачи.

При этом действие нового сервиса не распространяется на случаи сдачи теста в частных лабораториях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Сдать тест на коронавирус можно по предварительной записи в одной из 162 поликлиник столицы.