Оценена необходимость жесткого карантина в Москве

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил необходимость введения жесткого карантина в Москве.
"Надо работать точечно. Карантин эффективен в эпидочаге, а Москва с 12 миллионами жителей — это не очаг, а большой город", — сказал Онищенко в беседе с "НСН".
В качестве примера точечных мер медик привел методы борьбы с пандемией в Китае. Как рассказал Онищенко, после выявления больного COVID-19 на рынке в стране, власти изолировали лишь один сегмент города, где после обследовали всех жителей. Просто закрытие населенного пункта, по словам бывшего главного санитарного врача, "ничего не дало бы" из-за большого количества бессимптомных носителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.