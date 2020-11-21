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Онищенко оценил необходимость введения жесткого карантина в Москве 

РИА Новости 21 минуту назад
Оценена необходимость жесткого карантина в Москве
Фото: ТАСС
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил необходимость введения жесткого карантина в Москве.

"Надо работать точечно. Карантин эффективен в эпидочаге, а Москва с 12 миллионами жителей — это не очаг, а большой город", — сказал Онищенко в беседе с "НСН".

В качестве примера точечных мер медик привел методы борьбы с пандемией в Китае. Как рассказал Онищенко, после выявления больного COVID-19 на рынке в стране, власти изолировали лишь один сегмент города, где после обследовали всех жителей. Просто закрытие населенного пункта, по словам бывшего главного санитарного врача, "ничего не дало бы" из-за большого количества бессимптомных носителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Общество , Геннадий Онищенко , Госдума , Китай
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