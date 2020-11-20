Пять пожарных депо появится в Новой Москве

В Новой Москве пять пожарных депо планируется ввести в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.

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По словам руководителя Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, здания депо появятся в поселениях Краснопахорское, Вороновское, Щаповское, Роговское и Марушкинское.

В ходе работ планируется установить энергоэффективное наружное освещение, светофоры, дождевую канализацию и системы электроснабжения. Также проведут работы по благоустройству и озеленению.

Сейчас пять пожарных депо уже действуют в поселениях Московский, Михайлово-Ярцевское, Клёновское, Киевский и в поселке Барыши в Щербинке.