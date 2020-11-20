Пять пожарных депо появится в Новой Москве

В Новой Москве
пять пожарных депо планируется ввести в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн
По словам руководителя Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, здания депо появятся в поселениях Краснопахорское, Вороновское, Щаповское, Роговское и Марушкинское.
В ходе работ планируется установить энергоэффективное наружное освещение, светофоры, дождевую канализацию и системы электроснабжения. Также проведут работы по благоустройству и озеленению.
Сейчас пять пожарных депо уже действуют в поселениях Московский, Михайлово-Ярцевское, Клёновское, Киевский и в поселке Барыши в Щербинке.
В ближайшие три года 12 депо введут на территории округов. В 2022 году обеспечивать пожарную безопасность в Новой Москве будет уже 17 депо.