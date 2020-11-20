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Погода в Москве: москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде 

Мослента 19 минут назад
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде
Фото: ТАСС
Гидрометцентр России на своем сайте предупредил москвичей об ожидающихся мокром снеге и гололедице в пятницу, 20 ноября.
В дневные часы в столице ожидается облачная погода, температура воздуха от одного градуса мороза до одного градуса тепла, в темное время суток — от минус двух градусов до нуля. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 17 метров в секунду.
В Подмосковье днем похолодает до двух градусов мороза, в ночь на субботу — до пяти градусов мороза. В столичном регионе до вечера будет действовать желтый уровень опасности.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам комфортную и мягкую погоду с умеренными сугробами. По словам синоптика, последняя осенняя неделя в столице будет снежной, несмотря на небольшое потепление. В начале декабря москвичей ожидает погода на 2-3 градуса выше нормы.
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Новости Москвы , Погода , Евгений Тишковец , Московская область
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