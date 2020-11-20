Ледяные дожди могут вернуться в Москву

«Сегодня в столице еще оттепели, осадки начнут переходить в снег, возможны налипания на провода и ветви деревьев. В выходные немного похолодает, но в понедельник-вторник температура снова повысится и сложатся условия для формирования ледяных дождей, которые могут продолжаться несколько суток кряду», — говорится в сообщении.