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Погода в Москве: ледяные дожди могут повториться в столице на следующей неделе 

Агентство «Москва» и ещё 2 19 минут назад
Ледяные дожди могут вернуться в Москву
Фото: ТАСС
Ледяные дожди могут вновь пройти в столице на следующей неделе. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

«Сегодня в столице еще оттепели, осадки начнут переходить в снег, возможны налипания на провода и ветви деревьев. В выходные немного похолодает, но в понедельник-вторник температура снова повысится и сложатся условия для формирования ледяных дождей, которые могут продолжаться несколько суток кряду», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, первые в этом сезоне ледяные дожди прошли в столичном регионе в ночь на 19 ноября.
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Новости Москвы , Общество , Погода , Тепло вернется , Московская область
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