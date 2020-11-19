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Около 30 тыс. москвичей переедут в новые дома по программе реновации в 2021 году 

ТАСС 2 часа назад
30 тыс. москвичей переедут по реновации в 2021 году
Фото: ТАСС
Порядка 30 тыс. участников программы реновации в Москве переедут в новое жилье в следующем году. Об этом сообщил журналистам в четверг заммэра Андрей Бочкарев.

"За период с 2020 [года] до 2024 года мы планируем суммарно около 170 тыс. из 1,2 млн жителей уже переселить. В 2021 году мы точно переселим 29 тыс. жителей. Плюсом к этому будут уже задействованные [люди] в процессе переселения, они завершат переезд в 2022 году", — сказал Бочкарев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что продолжительность всего процесса переселения по программе реновации от момента получения первого уведомления до новоселья составляет порядка шести-восьми месяцев.
3 ноября Бочкарев сообщал журналистам, что минимум 10%, или 120 тыс. участников программы реновации в столице будут переселены в новые дома к 2023 году.
Программу реновации в Москве утвердили 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошли более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве, около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают порядка 1 млн жителей. Программу реновации жилья в Москве планируется завершить к 2032 году.
Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 183 домов в 58 домов-новостроек. На данный момент переселяются 27 тыс. жителей, из них в новые квартиры уже переехали 21,6 тыс. человек. Построено 75 новых жилых домов общей площадью 0,9 млн кв. м. Ведется проектирование и строительство 260 домов общей площадью 4,2 млн кв. м.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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