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Погода в Москве: Синоптик рассказала, когда в Москве исчезнет гололед 

Вечерняя Москва и ещё 2 55 минут назад
Синоптик рассказала, когда исчезнет гололед
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Гололед на столичных улицах, который образовался в результате ледяного дождя, исчезнет к утру пятницы. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в городе ледяная корка растает быстро из-за плюсовой температуры воздуха. За счет усиления ветра лед будет истончаться и испаряться.

— Можно рассчитывать, что к завтрашнему утру от этой ледяной корки ничего не останется, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Ранее синоптики предупредили москвичей о гололедице на дорогах, в связи с чем в режим повышенной готовности были переведены столичные службы.
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Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова , РИА Новости , Волоколамск , Дубна , Клин , Можайск , Московская область , Тульская Область
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