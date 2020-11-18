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Новая подсветка на зданиях в Москве не появится в 2021 году 

РИА Недвижимость 1 час назад
Новая подсветка на зданиях не появится в 2021 году
Фото: РИА Новости
Новая художественная подсветка на московских зданиях в 2021 году не появится, однако восемь миллиардов рублей планируется направить на продолжение развития освещения города, сообщила в среду руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.
По ее словам, на развитие цвето-световой среды предлагается выделить порядка 23 миллиардов рублей, из них 15 миллиардов рублей — это расходы на содержание уже имеющегося цвето-светового хозяйства, а 8 миллиардов рублей — на дальнейшую реализацию программы освещения.

"Здесь не предусмотрено ни копейки средств на развитие архитектурно-художественной подсветки, все это только на улучшение программ освещения наших дворовых территорий, территорий образовательных организаций, на подсветку остановок транспорта, на подсветку уличных и просёлочных дорог территории ТиНАО", — сказала она на заседании Мосгордумы по обсуждению проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

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Новости Москвы , Елена Зяббарова , Мосгордума
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