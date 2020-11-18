Новая подсветка на зданиях не появится в 2021 году

"Здесь не предусмотрено ни копейки средств на развитие архитектурно-художественной подсветки, все это только на улучшение программ освещения наших дворовых территорий, территорий образовательных организаций, на подсветку остановок транспорта, на подсветку уличных и просёлочных дорог территории ТиНАО", — сказала она на заседании Мосгордумы по обсуждению проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.