Москве до 2024 года построят еще 25 станций метро — это около 58 километров линий метрополитена. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Отмечается, что специалисты планируют вводить по восемь-девять новых станций ежегодно.

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в 2021–2023 годах в Москве планируется ввести в эксплуатацию участки Большой кольцевой линии, станции Люблинско-Дмитровской линии "Южный порт", "Селигерская", "Лианозово" и "Физтех", участок Сокольнической линии "Саларьево" — "Столбово" — "Потапово" и участок желтой линии метро — от станции "Рассказовка" до станции "Внуково"

Также сообщалось, что строительство трех станций МЦД планируется завершить до конца года. Речь идет о станциях "Подольск", "Ховрино-2" и "Крекшино". Бочкарев отметил, что на них уже завершили строительство или реконструкцию платформ. По его словам, в настоящий момент специалисты выполняют отделочные работы.