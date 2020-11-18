Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Москве до 2024 года построят еще 25 станций метро 

Москва24 и ещё 1 2 часа назад
До 2024 года построят еще 25 станций метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве до 2024 года построят еще 25 станций метро — это около 58 километров линий метрополитена. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Отмечается, что специалисты планируют вводить по восемь-девять новых станций ежегодно.
Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в 2021–2023 годах в Москве планируется ввести в эксплуатацию участки Большой кольцевой линии, станции Люблинско-Дмитровской линии "Южный порт", "Селигерская", "Лианозово" и "Физтех", участок Сокольнической линии "Саларьево" — "Столбово" — "Потапово" и участок желтой линии метро — от станции "Рассказовка" до станции "Внуково".
Также сообщалось, что строительство трех станций МЦД планируется завершить до конца года. Речь идет о станциях "Подольск", "Ховрино-2" и "Крекшино". Бочкарев отметил, что на них уже завершили строительство или реконструкцию платформ. По его словам, в настоящий момент специалисты выполняют отделочные работы.
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
Москва24: последние новости
Синоптики рассказали, когда москвичам ждать ледяных дождей Синоптики рассказали, когда москвичам ждать ледяных дождей Часть "Ласточек" между Москвой и Нижним Новгородом отменили Часть "Ласточек" между Москвой и Нижним Новгородом отменили Собянин подписал закон о создании льготной категории жителей Москвы "дети войны" Собянин подписал закон о создании льготной категории жителей Москвы "дети войны"
Комментарии
Новости Москвы , Андрей Бочкарев , Международный аэропорт Внуково
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
00:43
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
Новости Москвы Происшествия
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
00:38
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
Новости Москвы Политика
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
00:08
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
Происшествия
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
00:25
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
Новости Москвы Происшествия
Применение водомета против протестующих попало на видео
00:30
Применение водомета против протестующих попало на видео
В мире Происшествия
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
00:14
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
Происшествия
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
00:09
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
Происшествия
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
00:30
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
Конфликты Происшествия
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
00:24
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение