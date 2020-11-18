Названы самые необычные имена новорожденных в Москве 

В московском управлении ЗАГС назвали самые необычные имена новорожденных в 2020 году. Соответствующие данные приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в среду, 18 ноября.

В списке оказались имена Малина (пять девочек), Радость (две девочки), Мадонна (две девочки) и даже Россия (одна девочка). Среди мальчиков наиболее оригинальными посчитали имена Космос, которое дали двум детям, и Люцифер — так назвали одного ребенка.

Встречались и такие имена, как Олимпий, Олимпина, Олимпиада и Сталина. Кроме того, детей, рожденных в 2020 году, называли в честь времен года или месяцев.

«Сохранялась тенденция выбирать греческие, латинские и древнеславянские имена. К примеру, были зарегистрированы семь Любав, четыре Агафии, по одной Агриппине и Любомиле. Шесть мальчиков назвали именем Трифон. Также среди мальчиков неоднократно встречались имена Ярополк, Одиссей, Ермолай, Светозар, Елизар и Енисей», — указано в сообщении.

В числе самых популярных имен традиционно остаются Александр (такое имя дали 2119 новорожденным москвичам) и София (так назвали 2375 маленьких москвичек).

За десять месяцев 2020 года в столице выдали первые документы для более чем 100 тысяч новорожденных. Мальчиков оказалось больше, чем девочек, — 51,5 и 48,5 процента соответственно.