Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Коронавирус выявили у 4174 человек в Москве за сутки 

Вечерняя Москва 1 час назад
Коронавирус выявили у 4174 человек в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»
В столице за сутки выявили 4174 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в среду, 18 ноября.
Всего в Москве за время пандемии было выявлено 526 630 случаев инфекции.
За последние сутки на территории России зафиксировали 20 985 новых случаев COVID-19. Больше всего случаев выявлено в столице, Санкт-Петербурге, Московской области и Нижегородской области, передает оперштаб в Telegram-канале.
По последним данным, в Москве от инфекции скончались 8009 пациентов.
Ранее сообщалось, что в столице вылечились от коронавируса уже более 382 тысяч человек.
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
Вечерняя Москва: последние новости
Персонализированная карта «Тройка» стала доступна всем москвичам Персонализированная карта «Тройка» стала доступна всем москвичам «Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы «Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы Сергей Собянин подписал закон о поддержке «детей войны» Сергей Собянин подписал закон о поддержке «детей войны»
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео второго убийцы «колбасного короля» в Истре
01:15
Появилось видео второго убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия
Выругавшийся в прямом эфире телеведущий попал на видео
00:34
Выругавшийся в прямом эфире телеведущий попал на видео
В мире Общество
Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео
00:36
Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео
Происшествия
«А машина как рванет»: въехавший в толпу водитель попал на видео
00:12
«А машина как рванет»: въехавший в толпу водитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара в 54-этажном небоскребе в Токио
00:51
Опубликовано видео пожара в 54-этажном небоскребе в Токио
Происшествия
Появилось видео с виновником крупной погони в Москве
00:49
Появилось видео с виновником крупной погони в Москве
Происшествия
Ударившая таксиста антимасочница попала на видео
00:38
Ударившая таксиста антимасочница попала на видео
Происшествия
Выпускные экзамены танковых войск попали на видео
01:13
Выпускные экзамены танковых войск попали на видео
Армия
Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео
03:16
Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео
Армия
Видео открытия движения по Лачинскому коридору
02:44
Видео открытия движения по Лачинскому коридору
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение