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Спрос на квартиры в Москве втрое превысил предложение 

Lenta.ru 1 час назад
Спрос на квартиры в Москве втрое превысил предложение
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»
К ноябрю 2020-го спрос на вторичное жилье эконом— и комфорткласса в Москве втрое превысил объем ликвидного предложения, подсчитали эксперты агентства «ИНКОМ-Недвижимость». Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».
В среднем на одну ликвидную квартиру претендуют три потенциальных покупателя, что дает собственникам возможность торговаться и повышать цены, отмечают риелторы.

«Дефицит качественных и ликвидных объектов ощущается все острее, и вследствие этого поведение продавцов и покупателей вторичного жилья за последние несколько месяцев заметно изменилось, — констатируют они. — Люди понимают, что у них нет времени раздумывать и перебирать разные варианты, когда самые востребованные лоты уходят из экспозиции за неделю».

По мнению специалистов, дефицит ликвидного предложения на «вторичке» будет наблюдаться как минимум до конца текущего года, а для нормального функционирования рынка и возникновения конкуренции между продавцами этому сегменту не хватает 30 процентов объектов от нынешней экспозиции. Поиск подходящей квартиры в настоящее время является гораздо более сложным процессом, чем продажа имеющегося жилья, подчеркивают риелторы.
Ранее сообщалось, что на вторичном рынке жилья в Москве быстрее всего дорожают квартиры в монолитных и кирпичных домах — за год к ноябрю 2020-го средняя стоимость квадратного метра в таких зданиях выросла на 13,5 и 12 процентов соответственно.
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Новости Москвы , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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