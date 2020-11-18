Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

ВДНХ запустила для москвичей новогодние мастер-классы онлайн 

Москва24 2 часа назад
ВДНХ запустила новогодние мастер-классы онлайн
Фото: РИА Новости
ВДНХ подготовила для горожан виртуальные уроки, на которых расскажут, как улучшить свои кулинарные навыки, научиться делать украшения для дома, подарки и сувениры для близких, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Онлайн-занятия проводят мастера "Парка ремесел" и образовательных площадок выставки.
Видеозаписи мастер-классов можно посмотреть на сайте ВДНХ, а также YouTube-каналах и страницах в соцсетях.
Видеоурок по каллиграфии и леттерингу можно посмотреть на сайте и на странице выставки в соцсети "Одноклассники". На онлайн-занятиях мастерской елочных игрушек все желающие узнают, как работать с витражными красками, и освоят технику One Stroke. Также для горожан подготовили мастер-классы по созданию комиксов. В онлайн-школе сыроделия научат в домашних условиях готовить разные сорта сыра, а любители кофе узнают различные рецепты этого напитка.
Ранее стало известно, что XIV Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в этом году впервые пройдет в онлайн-формате с 20 ноября по 13 декабря. У посетителей появится возможность увидеть эколого-просветительскую выставку онлайн и принять участие в лекториях и мастер-классах на сайте фестиваля. 20 ноября состоится официальная церемония награждения лауреатов "Золотой черепахи" и торжественное открытие фестиваля. Трансляция пройдет на канале фестиваля в YouTube.
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
Москва24: последние новости
Синоптики предупредили москвичей о гололедице и ветре Синоптики предупредили москвичей о гололедице и ветре Часть "Ласточек" между Москвой и Нижним Новгородом отменили Часть "Ласточек" между Москвой и Нижним Новгородом отменили В рамках борьбы с COVID-19 для 6–11-х классов в Москве продлили дистанционку В рамках борьбы с COVID-19 для 6–11-х классов в Москве продлили дистанционку
Комментарии
Новости Москвы , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео второго убийцы «колбасного короля» в Истре
01:15
Появилось видео второго убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия
Выругавшийся в прямом эфире телеведущий попал на видео
00:34
Выругавшийся в прямом эфире телеведущий попал на видео
В мире Общество
Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео
00:36
Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео
Происшествия
«А машина как рванет»: въехавший в толпу водитель попал на видео
00:12
«А машина как рванет»: въехавший в толпу водитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара в 54-этажном небоскребе в Токио
00:51
Опубликовано видео пожара в 54-этажном небоскребе в Токио
Происшествия
Появилось видео с виновником крупной погони в Москве
00:49
Появилось видео с виновником крупной погони в Москве
Происшествия
Ударившая таксиста антимасочница попала на видео
00:38
Ударившая таксиста антимасочница попала на видео
Происшествия
Выпускные экзамены танковых войск попали на видео
01:13
Выпускные экзамены танковых войск попали на видео
Армия
Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео
03:16
Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео
Армия
Видео открытия движения по Лачинскому коридору
02:44
Видео открытия движения по Лачинскому коридору
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение