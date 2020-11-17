Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Москву начали засыпать искусственным снегом 

Мослента 18 минут назад
Москву начали засыпать снегом
Фото: РИА Новости
В Москве на Крылатских холмах начали засыпать искусственный снег. Видео появилось в Telegram-канале «Москва 24».

«Зима уже близко! Особенно на Крылатских холмах. Там вовсю засыпают искусственный снег. Пора доставать лыжи!» — говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей в комментариях под новостью отметили, что это «снег без души».
Москва 24
В конце октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первый устойчивый снежный покров ложится, как правило, 28 ноября. Синоптик отметил, что зима в этом году придет в Москву как минимум на две-три недели позже.
Видео дня. Жена российского мэра спрятала 1,3 млрд рублей в подушку
Мослента: последние новости
Москвичам разъяснили правила ношения масок и перчаток на катках Москвичам разъяснили правила ношения масок и перчаток на катках В московские школы и колледжи закупят высокотехнологичное оборудование В московские школы и колледжи закупят высокотехнологичное оборудование Власти разъяснили новые ограничения в Москве Власти разъяснили новые ограничения в Москве
Новости Москвы , Евгений Тишковец
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Появилось видео с протаранившим толпу в Калининграде
00:55
Появилось видео с протаранившим толпу в Калининграде
Происшествия
Въехавшая в толпу машина в Калининграде попала на видео
00:25
Въехавшая в толпу машина в Калининграде попала на видео
Происшествия
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
00:38
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
Общество Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
00:06
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
00:18
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
Происшествия
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
01:09
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
В мире Общество
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
00:34
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение