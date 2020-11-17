В Подмосковье открылся новый приют для животных 

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Подмосковье открылся новый приют для кошек и собак, оставшихся без хозяина. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

Приют «Велес» является частным. Он стал исполнителем муниципальных заказов по отлову животных без владельцев в 9 городах области: Зарайск, Ивантеевка, Красноармейск, Лосино-Петровский, Озёры, Орехово-Зуево, Пушкинский, Фрязино, Щёлково. Минсельхозпрод Подмосковья оказал содействие при строительстве приюта.

Здание рассчитано на содержание до 1 000 собак и до 150 кошек. В настоящее время здесь содержится 94 собаки.