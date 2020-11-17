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Сергей Собянин подписал закон о поддержке «детей войны» 

Вечерняя Москва и ещё 4 3 часа назад
Собянин подписал закон о поддержке «детей войны»
Фото: Вечерняя Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о мерах социальной поддержки в отношении «детей войны». Соответствующий документ опубликован во вторник,17 ноября, на официальном сайте главы города.
Согласно закону, введена новая категория горожан «дети войны». К этой группе относятся все жители Москвы, которые родились с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Они смогут рассчитывать на ежемесячные выплаты и бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте.
Кроме того, предлагается обеспечить данную категорию граждан бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение, предоставить возможность бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов, а также предоставить преимущественное право при приеме в организации стационарного и полустационарного социального обслуживания. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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