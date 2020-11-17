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В Москве планируют увеличить социальные расходы 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
В проекте бюджета Москвы на 2021 год и плановый период увеличен размер социальных расходов. Об этом 17 ноября рассказала руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По её словам, доля социальных обязательств в бюджете на 2021 год выросла до 56%. В абсолютном выражении это около 1,8 трлн рублей в 2021 году, а с учётом средств фонда ОМС — 2,1 трлн рублей.
Во всех государственных программах столицы предусмотрены расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы: врачей, учителей, работников сферы социальной защиты, культуры и других отраслей.
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Новости Москвы , Видео , Елена Зяббарова , Мосгордума , ИА REGNUM
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