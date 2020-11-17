В проекте бюджета Москвы на 2021 год и плановый период увеличен размер социальных расходов. Об этом 17 ноября рассказала руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы , передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, доля социальных обязательств в бюджете на 2021 год выросла до 56%. В абсолютном выражении это около 1,8 трлн рублей в 2021 году, а с учётом средств фонда ОМС — 2,1 трлн рублей.

Во всех государственных программах столицы предусмотрены расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы: врачей, учителей, работников сферы социальной защиты, культуры и других отраслей.