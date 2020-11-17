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Погода в Москве: Во вторник москвичей ждут декабрьские морозы 

РИА Новости 9 минут назад
Москвичей ждут декабрьские морозы
Фото: РИА Новости
Декабрьские морозы, отсутствие осадков и очень высокое атмосферное давление ждут москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода в столице будет определяться влиянием антициклона, поэтому небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Минус 1 — минус 3 в Москве, и ноль — минус 5 — в Подмосковье. Атмосферное давление будет меняться мало и сохранится высоким — 763 миллиметра ртутного столба", — рассказал агентству Тишковец.

Он отметил, что во вторник была самая холодная ночь этой осени. В Москве отмечена температура минус 6,7 градуса, но она не окончательна. По области местами столбики термометров опустились до минус 10.

"Сегодня самая холодная ночь и декабрьские морозы — что ночью, что днём", — прокомментировал температурный фон синоптик.

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Новости Москвы , Общество , Погода , Евгений Тишковец , РИА Новости
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