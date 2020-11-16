Пробки на дорогах столицы оцениваются в пять баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По его информации, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Ховрино, Левобережный), на северо-западе (в районе Южное Тушино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юге (в районе Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районе Капотня), на востоке (в районах Восточное Измайлово, Метрогородок, на северо-востоке (в районе Лосиноостровский). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на севере (в районах Дмитровский, Ховрино, Левобережный), на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на юге (в районе Бирюлево Восточное), на юго-востоке (в районе Выхино-Жулебино), на востоке (в районе Метрогородок), на северо-востоке (в районе Северное Медведково).

Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Звенигородском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Рязанском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Мичуринском, Кутузовском, Ленинском, Волгоградском, Рязанском, Октябрьском проспектах, на проспектах Маршала Жукова, Андропова, Вернадского, а также на проспекте Мира.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено от Рижского до Савеловского вокзалов, в районах Беговой, Дорогомилово, Хамовники, Донской, Даниловский, Нижегородский, Лефортово. На Садовом кольце затруднения отмечаются в районах Тверской, Арбат, Замоскворечье, Таганский, Мещанский.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Москворецкой, Серебрянической набережных, на ул. Балчуг, Яузская, Маросейка, Большая Лубянка, Петровка, Тверская, Большая Никитская, Воздвиженка, Моховая, Новый Арбат, Новокузнецкая, а также в Театральном и Лубянском проездах.

Согласно данным сервиса, в 20:00 загруженность столичных дорог составит три балла, а в 21:00 — один балл.