Столичным учителям повысят зарплату

Руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков , выступая на заседании комиссии Мосгордумы по образованию, назвал ожидаемый уровень среднемесячной зарплаты учителей в конце 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"К концу текущего года среднемесячная зарплата педагогических работников составит 98,3 тысяч рублей, учителей — 117,2 тысячи рублей", — рассказал Молотков. Он подчеркнул, что в новом бюджете Москвы на 2021 год предусмотрено выделение 8,3 миллиарда рублей на выплату городского вознаграждения классным руководителям. Кроме того, на эти же цели будет перечислено 3,4 миллиарда рублей из федерального бюджета.