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В 2021 году учителям Москвы повысят зарплату 

Москва24 53 минуты назад
Столичным учителям повысят зарплату
Фото: ТАСС
Руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков, выступая на заседании комиссии Мосгордумы по образованию, назвал ожидаемый уровень среднемесячной зарплаты учителей в конце 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.
"К концу текущего года среднемесячная зарплата педагогических работников составит 98,3 тысяч рублей, учителей — 117,2 тысячи рублей", — рассказал Молотков. Он подчеркнул, что в новом бюджете Москвы на 2021 год предусмотрено выделение 8,3 миллиарда рублей на выплату городского вознаграждения классным руководителям. Кроме того, на эти же цели будет перечислено 3,4 миллиарда рублей из федерального бюджета.
За участие в развитии проекта "Московская электронная школа" также предусмотрена надбавка. На нее выделено 9,7 миллиарда рублей. Ожидается, что в 2021 году ее будут получать около 62 тысяч человек (против нынешних 56,5 тысячи). Заместитель министра просвещения России Виктор Басюк в октябре 2020 года рассказал, что в ведомстве активно разрабатывают новую систему оплаты труда учителей. В частности, речь идет об обновлении нормативов.
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Комментарии
Новости Москвы , Александр Молотков , Виктор Басюк , Мосгордума
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