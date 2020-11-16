«В 2020 году, несмотря на снижение прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Москве, уровень заработной платы педагогических работников сохранен. Средняя месячная заработная плата педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебно-воспитательный процесс, составит 98,3 тыс. рублей в месяц, а среднемесячная заработная плата учителей также сохранена и к концу 2020 года составит 117,2 тыс. рублей», — передает ТАСС его слова.