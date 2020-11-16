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Назван размер средней зарплаты учителей в Москве по итогам 2020 года 

Деловая газета «Взгляд» 11 минут назад
Средняя заработная плата учителей в Москве к концу 2020 года составит 117,2 тыс. рублей в месяц, сообщил руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

«В 2020 году, несмотря на снижение прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Москве, уровень заработной платы педагогических работников сохранен. Средняя месячная заработная плата педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебно-воспитательный процесс, составит 98,3 тыс. рублей в месяц, а среднемесячная заработная плата учителей также сохранена и к концу 2020 года составит 117,2 тыс. рублей», — передает ТАСС его слова.

Зарплата в Москве выросла почти до 100 тысяч рублей
Также Молотков добавил, что основной вклад в высокий результат московских школьников обеспечивают учителя. При этом в проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию оплаты труда педагогических работников в 2021 году на 3,7%.

«Также в проекте бюджета предусмотрены средства на дополнительное поощрение педагогических работников: выплаты городского вознаграждения за выполнение функций классного руководителя и выплаты городской надбавки за активное участие в развитии Московской электронной школы», — пояснил Молотков.

Ранее в Минпросвещения России сообщили, что учителя могут получать двойную выплату за классное руководство, которая составляет 5 тыс. рублей. С 1 сентября классные руководители в российских школах начали получать федеральные надбавки за классное руководство в размере 5 тыс. рублей.
Кроме того, в июле премьер Михаил Мишустин призвал уточнить методику подсчета средних зарплат медиков и учителей, учитывая стандарты жизни в различных регионах.
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Новости Москвы , Видео , Александр Молотков , Михаил Мишустин , ИТАР-ТАСС
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