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Москва увеличит расходы на образование 

Прайм и ещё 10 7 часов назад
Москва увеличит расходы на образование
Фото: РИА Новости
Расходы на образование из бюджета Москвы в 2021 году планируется увеличить на 10,9 миллиарда — до 426,4 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

"В целом бюджет столицы на следующий год сохранит социальную направленность. Все ключевые образовательные проекты будут продолжены. Планируется, что в общей сложности в 2021 году расходы на образование вырастут на 10,9 миллиарда рублей и составят 426,4 миллиарда рублей", — сообщили в департаменте.

В проекте бюджета Москвы на 2021 год предусмотрено более 13 миллиардов рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования для занятий школьников и учащихся колледжей.

"Так, 7,4 миллиарда рублей в следующем году планируется направить на приобретение учебного оборудования для предпрофессиональных классов и "Школ старшеклассников", — добавили в ведомстве.

В департаменте добавили, что в 2021 году в школах столицы запланировано открытие медиаклассов для подготовки будущих журналистов.
Еще 2,2 миллиарда рублей город намерен выделить на приобретение комплектов оборудования для начальной школы. На обновление материально-технической базы колледжей в проекте бюджета столицы на 2021 год заложено 3,8 миллиарда рублей.
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