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Мавзолей Ленина временно закроют для посещения из-за коронавируса 

РИА Новости и ещё 2 4 часа назад
Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у кремлевской стены прекращается с 17 ноября в связи с эпидемиологической обстановкой, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

"С 17 ноября 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у кремлевской стены будет временно прекращен", — говорится в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Видео , Федеральная служба охраны
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