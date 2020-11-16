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Московские зрители познакомятся с театрами ближнего зарубежья

Вечерняя Москваиещё 3
3 часа назад
В понедельник, 16 ноября, в столице стартовал Второй фестиваль русских зарубежных театров. Спектакли с участием артистов из других стран пройдут на сцене Et Cetera и «Современника».
Московичи познакомятся с театрами ближнего зарубежья
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
В этом году в фестивале участвуют представители театров из Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Все они приехали в столицу России, чтобы представить свои спектакли и обменяться культурным опытом друг с другом и с московскими коллегами.
Организаторы приготовили масштабную образовательную программу — мастерклассы, дискуссионные сессии, круглые столы, во время которых участники обсудят пути развития русскоязычных театров за рубежом.
— Главные задачи нашего фестиваля — расширение зрительской аудитории, а также возможность участия в театральной жизни России коллективов, работающих за пределами страны, — отметили в пресс-службе фестиваля.
Впервые представлена специально созданная для фестиваля выставка «Русские театры за рубежом. Вчера и сегодня». Экспозиция размещена перед театром «Et Cetera» и доступна всем желающим до 22 ноября. Подготовили и творческую программу. Завтра в 19:00 в театре «Современник» пройдет спектакль «Гамлет» по пьесе Уильяма Шекспира. Режиссер — Бодурбек Миралибеков, народный артист Республики Таджикистан. А 19 ноября на сцене Et Cetera покажут спектакль «О мышах и людях» по повести Джона Стейнбека в постановке Дмитрия Скирты, заслуженного артиста Республики Казахстан.
— Столичной публике выпадает шанс увидеть калейдоскоп спектаклей театров, которые в своем творчестве опираются на национальные традиции и культурное наследие стран ближнего зарубежья, — добавили в пресс-службе фестиваля.
Важность подобных событий подчеркнул художественный руководитель театра «Et Cetera» Александр Калягин.
— Фестиваль проходит второй раз. За это время уже возникли дружеские отношения, культурные связи. И все это создано с любовью к русскому языку и культуре. Я счастлив приветствовать наших гостей из других стран, — отметил Александр Калягин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Булукова, председатель оргкомитета фестиваля зарубежных театров:
— Фестиваль — это презентационная, образовательная и дискуссионная площадка для русскоязычных театральных коллективов. В рамках события встречаются единомышленники, профессионалы и зрители. Наша цель — укрепить вековые межкультурные связи и расширить сценический опыт иностранных коллег, показывая российской публике неповторимую палитру и многообразие театра ближнего зарубежья.
Новости Москвы,Дмитрий Скирта,Александр Калягин,Уильям Шекспир,Россия,Молдова, Республика,Абхазия,Таджикистан,Казахстан,Узбекистан,Беларусь,
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