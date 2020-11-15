Три станции МЦД достроят до конца года

Строительство трех станций Московских центральных диаметров планируется завершить до конца 2020 года, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Речь идет о станциях "Подольск", "Ховрино-2" и "Крекшино". Бочкарев отметил, что на них уже завершили строительство или реконструкцию платформ. По его словам, в настоящий момент специалисты выполняют отделочные работы.

"В этом году мы ввели в эксплуатацию 12 остановочных пунктов на разных участках, до конца года планируем ввести еще три станции", — заявил глава комплекса Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в 2021 году планируется открытие еще 14 станций МЦД. Бочкарев отметил, что новые остановочные пункты обеспечивают современный и удобный процесс использования железнодорожного транспорта.

"Количество пассажиров на МЦД увеличивается с каждым днем", — подчеркнул Бочкарев.