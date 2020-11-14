В столице «заминировали» четыре мечети

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Москве неизвестный обратился в полицию и заявил, что в городе заминировано четыре мечети. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение об угрозах взрыва в столичных мечетях, расположенных в Мещанском районе по адресу: Выползев переуло, дом 7; в районе Дорогомилово на улице Минской, дом 2б; в Отрадном на улице Хачатуряна, дом 8, корпус 1", — рассказал источник.

Еще одна мечеть располагается в Замоскворечье по улице Большой Татарской, дом 28, строение 1. Специалисты проверяют данную информацию.

Ранее неизвестный сообщил о минировании всех лечебных учреждений Москвы. Тогда оперативные службы проводили проверки.

Волна "минирований" началась в России в ноябре 2019 года. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.