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Погода в Москве: Москвичам пообещали «метеорологическую зиму» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 13 часов назад
Москвичам пообещали «метеорологическую зиму»
Фото: РИА Новости
«Метеорологическая зима» с ночными морозами и с дневной температурой до -3 градусов придет в Москву на следующей неделе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Тишковец сообщил, что эти выходные в Москве станут последними днями так называемой «метеорологической осени», когда среднесуточная температура держится выше нуля, передает РИА «Новости».

«Москвичей ждет пасмурная и сырая погода, в субботу — с очаговой моросью, в воскресенье — местами возможны высыпания символического снега, который не приведет к формированию снежного покрова», — сказал он.

В ночные часы воздух будет остывать до околонулевых значений, днем не выше +1…+3. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба.

«На следующей неделе среднесуточная температура впервые в сезоне опустится в «синий», отрицательный сектор термометров, и начнется «метеорологическая зима». С каждым днем температура станет понижаться, ночами ударят легкие морозцы, к среде до -3…-6, в дневные часы от 0 до -3», — рассказал Тишковец.

Он добавил, что существенные осадки маловероятны, а начиная со вторника и далее станет часто выглядывать солнце.
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Новости Москвы , Погода , Евгений Тишковец , РИА Новости
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