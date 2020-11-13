На ВДНХ расскажут о Луне 

Любители космоса смогут с 13 по 17 ноября прослушать цикл лекций о Луне, встретиться с космонавтами, а также побывать на экскурсии. Образовательная онлайн-программа подготовлена Главной выставкой страны в рамках празднования 50-летия со дня начала работы на Луне первого в мире самоходного аппарата «Луноход-1». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«14 ноября в 17:00 лекцию «Покорители Луны» прочтет сопредседатель молодежного совета Русского космического общества популяризатор космонавтики Денис Прудник. Он расскажет о любопытных фактах из истории освоения человеком Луны, а также расскажет о пилотируемых космических полетах и эпохе советских луноходов. Завершит познавательную программу онлайн-встреча с космонавтом Федором Юрчихиным и водителем первого лунохода Вячеславом Довганем», — говорится в сообщении.

Прямые трансляции будут проходить на странице выставки в социальной сети «Одноклассники». Познавательная викторина пройдет в инстаграм-аккаунтах ВДНХ и центра «Космонавтика и авиация».