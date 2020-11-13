Названа дата открытия катка на Красной площади

"ГУМ-каток на Красной площади открывается 29 ноября, на территории катка будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-катка позволяет сохранять социальную дистанцию. Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы. В этом сезоне сокращено количество ежедневных сеансов, всего их будет семь", — сказала собеседница ТАСС.