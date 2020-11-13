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Каток на Красной площади откроется 29 ноября 

ТАСС 1 час назад
Названа дата открытия катка на Красной площади
Фото: РИА Новости
Каток на Красной площади Москвы планируется открыть 29 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе катка.

"ГУМ-каток на Красной площади открывается 29 ноября, на территории катка будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-катка позволяет сохранять социальную дистанцию. Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы. В этом сезоне сокращено количество ежедневных сеансов, всего их будет семь", — сказала собеседница ТАСС.

В этом году состоятся бесплатные мастер-классы по хоккею Алексея Яшина и фигурному катанию Юрия Овчинникова. Каток на Красной Площади откроется в 15-й раз.
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