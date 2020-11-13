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Шестиэтажную поликлинику построят в Бабушкинском районе Москвы 

Москва24 и ещё 1 3 часа назад
Шестиэтажную поликлинику построят на Бабушкинской
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
На Ленской улице планируется возвести поликлинику площадью более восьми тысяч квадратных метров. Проект здания, особенностью которого станет плавная вытянутая форма, одобрен Москомархитектурой.
Фасады объекта облицуют плитами из стеклофибробетона.

"Здание этой поликлиники вытянутое, а за счет закругленных углов создается впечатление волны. Этот прием позволил сделать довольно большое здание пластичным и легким для восприятия. Стены будут выполнены в бежевых тонах с ритмичным остеклением", — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Шестиэтажное здание расположится по адресу улица Ленская, владение 21. Поликлиника будет состоять из двух блоков: детского и взрослого. На каждом этаже расположатся различные отделения. На первом будет стойка регистрации и помещение дежурного врача, а также необходимые рекреации.
Ранее сообщалось, что в районе Останкино в Москве планируют возвести бизнес-центр "Останкино Business Park" по проекту архитектурного бюро UNK Project. Согласно проекту, объект будет представлять собой пять корпусов с одной центральной площадью посередине.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов
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