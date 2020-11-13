В Москве начали консультировать по жилищным вопросам онлайн 

На портале mos.ru запустили онлайн-консультации по индивидуальному сопровождению имущественно-земельных вопросов граждан. Сообщается что за месяц этой услугой воспользовались около 150 человек.

Заместитель мэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов рассказал, что с помощью новой услуги москвичи могут получить помощь в нестандартных ситуациях «по самым популярным темам в жилищной сфере».

Пользователи mos.ru уже протестировали формат онлайн-разъяснений по самым востребованным направлениям в имущественно-земельной сфере — это и покупка городской недвижимости, и постановка ее на кадастровый учет, и территориальное планирование.

С 9 ноября на портале начались консультации по жилищным вопросам, интересующим большинство москвичей. На сайте можно получить ответы на вопрос о постановке на жилищный учет, улучшении жилищных условий, приватизации, заключении или переоформлении договоров найма и соцнайма, а также получить помощь при потере документов. Длительность консультации выросла до 30 минут.

«Все стандартные процедуры решаются в рамках работы МФЦ, но бывают вопросы, решить которые можно только в индивидуальном порядке — это может быть связано, например, с порчей или утратой документов, спорными ситуациями», — объяснил Ефимов.

По данным опроса, проведенного на портале «Активный гражданин», средняя оценка сервиса по пятибалльной шкале составила 4,6 балла.

Глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что в Москве растет число сервисов и услуг, которые можно получить онлайн. В частности, в департаменте доработали форму предварительной записи, протестировали и успешно открыли ее пользователям портала мэра Москвы. Власти планируют перевести все услуги земельно-жилищной сферы в электронный вид.

Глава Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в ноябре и декабре 2020-го его подчиненные проведут более 1,5 тысячи консультаций.

Записаться можно на любое время ближайшей рабочей недели. В ходе беседы со специалистом можно показать документы по интересующему вопросу, заранее отсканировав или сфотографировав их.

Москвичи могут получить онлайн-консультации о выплатах многодетным семьям, состоящим на жилищном учете, о специально-оборудованных квартирах для инвалидов-колясочников, о переселении/реновации, о выкупе свободных комнат в коммунальных квартирах, обеспечении жильем детей-сирот и по многим другим вопросам.

Записаться на онлайн-консультацию на портале mos.ru можно, выбрав раздел «Услуги», затем — подпункт «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ», после — раздел «Департамент городского имущества».

Как сообщал «Рамблер», ранее в мэрии рассказали, что в рамках программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 75 домов, большинство из которых уже переданы под заселение. Строится и проектируется еще 261 дом на 4,2 миллиона квадратных метров.