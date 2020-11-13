Москва разрешила арендные каникулы 2 тысячам предпринимателей 

Около 2,3 тысячи московских предпринимателей получили арендные каникулы на городскую недвижимость и сэкономили 2,36 миллиарда рублей.

Как писал «Рамблер», из-за коронавируса правительство Москвы освободило бизнес от арендной платы за городскую землю и недвижимость на четыре месяца — с 1 марта по 30 июня 2020 года.

Каникулы разрешены предприятиям из сферы культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, организациям здравоохранения, общепита, торговли, туризма и гостиницам.

По данным заммэра Москвы по экономической политике Владимира Ефимова, торговые предприятия сэкономили на арендных платежах 282,46 миллиона рублей, предприятия сферы бытовых услуг — 274,82 миллиона, отели — 215,47 миллиона. Оформить каникулы действующий бизнес может до конца года. Мера призвана поддержать 11 тысяч предпринимателей, город направит на нее 6,5 миллиарда рублей.

Глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что помимо арендных каникул, бизнес может воспользоваться отсрочкой имущественно-земельных платежей за второй квартал 2020 года.

Для этого до 31 декабря необходимо направить в департамент обращение в свободной форме. К нему нужно приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы из-за пандемии. Обращения принимаются онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru. Также их можно отправить в бумажном виде по почте в адрес Департамента городского имущества.