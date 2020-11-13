За сутки госпитализировали 1458 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализированы 1458 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах города находятся 372 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"В столице подтверждено 5974 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1458 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 372 человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 14,1% среди заболевших — дети, 42,6% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% — от 46 до 65 лет, еще 10,1% — от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет.

"Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию", — говорится в сообщении.