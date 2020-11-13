Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Ракова: дистанционное обучение предотвратило рост заболеваемости в Москве 

News.ru и ещё 14 3 часа назад
Дистанционка предотвратила рост заболеваемости
Фото: ТАСС
Несмотря на общий рост заболеваемости коронавирусом, среди учащихся средних и старших классов московских школ числа заболевших не зафиксировано, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Так, с 4 октября еженедельная заболеваемость в каждой возрастной группе выросла более чем вдвое, как и число выявленных инфицированных в неделю, при этом среди школьников заболеваемость осталась на уровне начала октября, передаёт «М24».
Если бы рост заболеваемости коронавирусом в этой группе населения был бы аналогичен росту в остальных группах, сейчас болели бы примерно на пять тысяч человек больше, а число школьников с COVID-19 составило бы почти семь тысяч. Общая же заболеваемость в Москве увеличилась бы на 12%, отметила Ракова.
Это подтверждает эффективность принятых мер для значительной группы в 500 тысяч человек. Следующим шагом стало введение дистанционного обучения для учащихся колледжей и студентов вузов. Это решение поддержано федеральным органом власти — приказ Министерства образования и науки был подписан на этой неделе, — заявила заммэра.
Также Ракова напомнила, что подросткам рекомендовано не контактировать со сверстниками и старшими родственниками, избегать посещения общественных мест.
По информации властей, 540 тысяч детей в Москве учатся в 1–5-х классах, ещё 500 тысяч — в 6–11-х. Таким образом, решение о переводе детей на удалённое обучение снижает нагрузку на школы и позволяет минимизировать контакты в зданиях школ между учениками разных классов, резюмировала Ракова.
Как писал NEWS.ru, столичные власти не исключают, что режим домашнего обучения для учеников 6–11-х классов в городе может быть продлён на следующей неделе. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Видео дня. Экс-депутата лишили трех элитных квартир
News.ru: последние новости
Москвичей попросили воздержаться от передвижений по городу Москвичей попросили воздержаться от передвижений по городу В мэрии Москвы заявили о тревоге из-за роста заболеваемости коронавирусом В мэрии Москвы заявили о тревоге из-за роста заболеваемости коронавирусом Ещё 3313 москвичей вылечились от коронавируса Ещё 3313 москвичей вылечились от коронавируса
Комментарии
Новости Москвы , Анастасия Ракова , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Минобрнауки
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
00:58
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
Происшествия
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
00:31
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
Происшествия
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
00:39
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
Наука В мире
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
00:23
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН
03:54
Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН
Политика
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
00:15
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
В мире Происшествия
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
01:12
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
Армия Войска
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
00:05
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
00:30
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
Происшествия В мире
Брифинг Игоря Конашенкова попал на видео
02:54
Брифинг Игоря Конашенкова попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть