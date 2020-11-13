Дистанционка предотвратила рост заболеваемости

Несмотря на общий рост заболеваемости коронавирусом, среди учащихся средних и старших классов московских школ числа заболевших не зафиксировано, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Так, с 4 октября еженедельная заболеваемость в каждой возрастной группе выросла более чем вдвое, как и число выявленных инфицированных в неделю, при этом среди школьников заболеваемость осталась на уровне начала октября, передаёт «М24».

Если бы рост заболеваемости коронавирусом в этой группе населения был бы аналогичен росту в остальных группах, сейчас болели бы примерно на пять тысяч человек больше, а число школьников с COVID-19 составило бы почти семь тысяч. Общая же заболеваемость в Москве увеличилась бы на 12%, отметила Ракова.

Это подтверждает эффективность принятых мер для значительной группы в 500 тысяч человек. Следующим шагом стало введение дистанционного обучения для учащихся колледжей и студентов вузов. Это решение поддержано федеральным органом власти — приказ Министерства образования и науки был подписан на этой неделе, — заявила заммэра.

Также Ракова напомнила, что подросткам рекомендовано не контактировать со сверстниками и старшими родственниками, избегать посещения общественных мест.

По информации властей, 540 тысяч детей в Москве учатся в 1–5-х классах, ещё 500 тысяч — в 6–11-х. Таким образом, решение о переводе детей на удалённое обучение снижает нагрузку на школы и позволяет минимизировать контакты в зданиях школ между учениками разных классов, резюмировала Ракова.