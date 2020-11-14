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Москвичам рассказали, какие птицы остаются в городе на зимовку

Kostroma.Todayиещё 1
1 час назад
На зимовку в столице остаются поползни, воробьи, сороки, пищухи, сойки, большинство видов дятлов, синиц, все эти птицы могут найти для себя пропитание и в холодное время года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Какие птицы остаются в городе на зимовку
Фото: rigerousrigerous
Некоторые птицы прилетают на зимовку в Москву. Это некоторые виды чечетки и свиристели. На зимовку в городе также остаются кряквы, которые живут на незамерзающих водоемах.При подкормке птиц нужно быть осторожными, так как обычно птицы не нуждаются в помощи человека и кормежка может только навредить. Подкармливать птиц можно в сильные морозы или тогда, когда образуется наледь. Прекращать подкармливать птиц следует с приходом весны.
Воробьев, щеглов и зеленушек можно подкармливать злаками, семенами подсолнечника и сухарями из несладкого белого хлеба. Синиц – семенами подсолнечника, несоленым салом, сухарями из несладкого белого хлеба. Дятлам и сойкам подойдут шишки, орехи и желуди, снегирям и свиристелям – сушеные ягоды рябины или боярышника.
Уток можно подкармливать злаками, крупами, нежирным творогом, специальным комбикормом и сухарями из несладкого белого хлеба.
Птиц нельзя кормить жареным, соленым, перченым, копченым, ржаным хлебом и сдобой.
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