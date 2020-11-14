Какие птицы остаются в городе на зимовку

Некоторые птицы прилетают на зимовку в Москву. Это некоторые виды чечетки и свиристели. На зимовку в городе также остаются кряквы, которые живут на незамерзающих водоемах.При подкормке птиц нужно быть осторожными, так как обычно птицы не нуждаются в помощи человека и кормежка может только навредить. Подкармливать птиц можно в сильные морозы или тогда, когда образуется наледь. Прекращать подкармливать птиц следует с приходом весны.